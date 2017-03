Pub

Luís Sénica selecionador de português de hóquei em patins anunciou a convocatória para o torneio deixando de fora quatro campeões europeus

O selecionador português de hóquei em patins, Luís Sénica, anunciou esta segunda-feira a convocatória para o Torneio de Montreux, Suíça, excluindo quatro 'campeões europeus'.

Em relação ao grupo que se sagrou campeão europeu no último ano, o selecionador abdicou de Ângelo Girão, Diogo Rafael, Ricardo Barreiros e Reinaldo Ventura, e chamou Pedro Henriques, Luís Querido, Vieirinha e João Souto.

Para o Torneio, no qual Portugal tentará a quinta vitória consecutiva e 19.ª do seu historial, Sénica chamou dois jogadores que alinham em Espanha, nomeadamente Pedro Henriques (Reus) e Henrique Magalhães (Liceo Corunha), e oito ligados a equipas portuguesas, com o FC Porto, com três hoquistas, a ser o mais representado.

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, disputa o torneio de Montreux, também designado Taça das Nações, entre 12 e 16 de abril, e a competição vai servir também de preparação para o Mundial, em setembro, na China.

No torneio, a equipa das 'quinas' integra o grupo A, com Espanha (14 de abril) - que terá o sportinguista Pedro Gil -, Angola (13 de abril) e Chile (12 de abril). No grupo B estarão a Argentina, Itália, França e HC Montreux.

Lista dos 10 convocados:

- Guarda-redes: Nélson Filipe (FC Porto) e Pedro Henriques (Reus/ESP).

- Defesas: Henrique Magalhães (HC Liceo/ESP), Luís Querido (Óquei Barcelos).

- Defesas-Médio: Hélder Nunes (FC Porto).

- Universais: João Rodrigues (Benfica), José Rafael Costa 'Rafa' (FC Porto), Miguel Vieira 'Vieirinha' (Óquei Barcelos).

- Avançados: Gonçalo Alves (FC Porto) e João Souto (Oliveirense).