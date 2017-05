Pub

Beirões estão a três pontos do Moreirense, primeira equipa acima da zona de despromoção, e ainda a sonhar com a possibilidade de ficarem no escalão maior

O Tondela manteve-se este domingo na corrida à manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao receber e vencer o Vitória de Setúbal por 2-1, em encontro da 32.ª e antepenúltima jornada.

Murilo, aos 28 minutos, e Jaílson, aos 42, de grande penalidade, apontaram os tentos a equipa da casa, que atuou com 10 desde os 61, por expulsão do autor do primeiro golo, enquanto Edinho faturou para os forasteiros, aos 83.

A formação comandada por Pepa passou a somar 26 pontos, mantendo-se no 17.º lugar, a três pontos do Moreirense, 16.º, que tem vantagem no confronto direto, enquanto o Vitória de Setúbal manteve-se em 11.º, com 35.