Osorio e Heliardo marcaram os golos da equipa treinada por Pepa

O Tondela venceu este sábado por 2-0 o Desportivo de Chaves, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, com os dois golos a serem apontados na primeira parte, por dois dos reforços de inverno do clube beirão.

O primeiro golo da partida foi apontado por Osorio aos 22 minutos, sendo a vantagem do Tondela aumentada ao minuto 45 por Heliardo.

Com esta vitória, o Tondela passa provisoriamente para a penúltima posição, conseguindo Pepa os primeiros três pontos desde que é treinador do clube beirão.

Foram precisos apenas dois minutos para os transmontanos colocarem pela primeira vez Cláudio Ramos à prova, numa jogada em que Rafael Lopes surgiu bem posicionado e obrigou o guardião 'auriverde' a sair e a resolver com os pés.

Por volta dos oito minutos a equipa da casa sofreu a primeira contrariedade, com Pepa a fazer entrar Miguel Cardoso para render Wagner, que saiu lesionado, no entanto, não baixou os braços.

Aos 12 minutos, o Tondela esteve mesmo perto de inaugurar o marcador, no seguimento de uma arrancada de Jaílson na direita, que cruzou para Pedro Nuno rematar de primeira por cima da baliza de Ricardo.

A segunda contrariedade do Tondela chegou aos 19 minutos, com Pepa a ser forçado a fazer entrar Hélder Tavares, para o lugar de Bruno Monteiro, que foi levado de maca para o balneário.

Apesar das alterações forçadas, o Tondela recompôs-se e colocou-se na frente do marcador aos 22 minutos, na sequência de um canto batido na direita por Pedro Nuno, concluído com sucesso pelo central Osorio, um dos reforços de inverno dos beirões.

Dois minutos depois, também na sequência de um canto, os transmontanos quase empataram a partida, com Rafael Lopes a cabecear ao lado da baliza de Cláudio Ramos.

O Tondela continuou a controlar a partida, que ficou ainda marcada por uma terceira lesão, desta feita do lado do Desportivo de Chaves, com Rafael Lopes a ser substituído, aos 35 minutos, por Fall.

Mesmo em cima dos 45 minutos, os 'auriverdes' aumentaram a vantagem, com o segundo golo a ser carimbado por Heliardo, mais um reforço de inverno, que se estreou hoje com a camisola do Tondela.

Na segunda parte, ao minuto 55, o Tondela voltou a levar perigo à baliza de Ricardo, que conseguiu defender um livre de Ruca.

Apesar de estar a vencer por duas bolas de vantagem, foi o Tondela quem continuou a querer mandar no jogo e, aos 71 minutos, Heliardo ficou a reclamar grande penalidade, num lance com Carlos Ponck.

No último quarto de hora os flavienses ainda estiveram perto de reduzir, numa jogada em que Fall ganhou sobre Rafael Amorim, mas que Cláudio Ramos resolveu.

Aos 81 minutos, a equipa da casa ainda podia ter chegado ao terceiro, num lance em esforço de Jaílson, que sentou um defesa e rematou em posição frontal, no entanto, Nuno André Coelho evitou o pior 'in extremis'.