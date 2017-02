Pub

Técnico do Tondela explica a estratégia para "desestabilizar e desorganizar" o FC Porto no jogo de sexta-feira

O treinador do Tondela, Pepa, garantiu hoje que vai ao Dragão para pontuar, tendo a sua equipa de "roçar a perfeição" para conseguir arrecadar os três pontos, em partida da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

"Vamos ao Dragão com o objetivo muito claro de pontuar e, acima de tudo, fazer de tudo para trazer os três pontos, porque é o que precisamos. Temos de assumir isso, mesmo tendo noção da dimensão e da dificuldade", sustentou.

Na conferência de antevisão à visita ao Dragão, Pepa sublinhou que os 'azuis e brancos' são fortíssimos em casa, estando atualmente a atravessar "um bom momento".

"A perfeição não existe, mas temos de a procurar. Temos noção que temos de roçar a perfeição no processo defensivo, temos de ter muito critério na saída de bola, não podemos ter receio de ter bola e de fazermos campo grande quando tivermos essa possibilidade", acrescentou.

Sobre o adversário, o treinador dos 'auriverdes' considera que a equipa "está diferente', não tendo tanta posse de bola, mas sendo fortíssima na recuperação de bola.

"Estão mais verticais, mais agressivos a chegar à baliza contrária e estão muito fortes na reação à perda. Mas, como em todas as equipas, nem tudo é perfeito: têm pontos fracos e nós não podemos estar só à espera do erro", referiu.

No seu entender, o Tondela tem de ter capacidade para provocar o erro.

"Vai ser a isso que nos vamos agarrar para desestabilizar e desorganizar o Porto", apontou.

Pepa recordou ainda o bom nível com que o Tondela tem jogado as primeiras partes das últimas partidas, acabando por registar algumas quebras nas segundas metades.

"Não temos claudicado, também não é a questão física, tem tudo a ver com um pouco de ansiedade e controlarmos emocionalmente alguns erros que podem acontecer a qualquer jogador e não podemos ficar desconfiados de que nos vai 'cair' logo tudo em cima. O erro faz parte do futebol e esse é um desafio que temos de ter, para que saibamos reagir ao erro", concluiu.

FC Porto e Tondela defrontam-se na sexta-feira, às 20:30, no estádio do Dragão, no Porto, no jogo inaugural da 22.ª jornada, apitado por Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

O FC Porto ocupa a segunda posição do campeonato, com 50 pontos, menos um do que o líder Benfica, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 14.