"Se não conseguirmos ganhar há outro resultado que nos interessa, mas o foco é a vitória e vamos fazer tudo por tudo para que isso aconteça", disse Pepa

O treinador do Tondela garantiu este sábado que a sua equipa vai defrontar o FC Porto, na segunda jornada da I Liga, de olhos postos nos três pontos, embora reconheça que do outro lado vai estar um adversário fortíssimo.

"Amanhã [domingo] vamos entrar em campo com o objetivo claro que é ganhar. Se não conseguirmos ganhar há outro resultado que nos interessa, mas o foco é a vitória e vamos fazer tudo por tudo para que isso aconteça", assegurou Pepa.

Durante a conferência de imprensa de antevisão da receção ao FC Porto, Pepa reconheceu que os 'auriverdes' terão pela frente grandes dificuldades, no entanto, destaca que nada é impossível.

"Temos de nos agarrar a tudo, à mínima probabilidade que temos, e sermos muito fortes defensivamente, fortíssimos na reação à perda, mas acima de tudo termos uma capacidade muito grande dos vários ritmos a defender e aqui temos de ter uma lucidez muito grande", alertou.

Aos jornalistas, destacou mesmo que, apesar de ter a noção de que a probabilidade de ganhar ao FC Porto é pequena, vai tentar tudo para arrecadar os três pontos.

"Prefiro agarrar-me a essa probabilidade pequena e fazer tudo por tudo pelos três pontos do que assinar de olhos fechados um empate. Um ponto é bom contra o FC Porto, mas vamos fazer tudo para ficar com os três", acrescentou.

Sobre o adversário, o treinador beirão disse que se trata de um FC Porto diferente do ano passado, especialmente nos momentos de transição.

"O ano passado no processo ofensivo tinha muito mais posse e na organização defensiva era muito difícil fazer golos ao Porto. Agora, está muito mais pressionante e é preciso termos a capacidade de conseguir sair daquela primeira pressão que o Porto faz na reação à perda, porque também ficam desequilibrados e é notório", acrescentou.

Para que o Tondela consiga fazer um resultado positivo é necessário "fazer um jogo a roçar a perfeição".

"Jogam com 11, também vamos jogar com 11 e nós também tivemos uma entrada muito forte, coesos, com espírito guerreiro e uns adeptos fantásticos. Sabemos que é um adversário fortíssimo que dispensa apresentações, que está muito agressivo e vertical e forte na reação à pedra, mas temos de olhar para nós, valorizar o que foi feito na Feira", realçou.

Tondela e FC Porto defrontam-se às 20:15 do próximo domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, que deverá encher para a partida da segunda jornada da I Liga de futebol, apitada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.