O Belenenses e o Tondela empataram hoje sem golos, em jogo da 20.ª jornada da I liga portuguesa de futebol, disputado em Lisboa e cujo resultado permitiu à equipa beirã fugir ao último lugar.

No Estádio do Restelo, os visitantes, que vinham de um triunfo sobre o Desportivo de Chaves (1-0), aguentaram o 'nulo' até final, apesar da expulsão de Osório, aos 70 minutos, e subiram ao penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um do que o Nacional, que hoje foi derrotado no terreno do líder Benfica (3-0).

O Belenenses, que na ronda anterior foi ao Bessa vencer o Boavista (1-0), segue no 12.º lugar, com 24 pontos.