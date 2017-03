Tondela - Sporting. Os golos e o caso

Pub

Quatro golos de Bas Dost e um de Murillo. E um caso.

O Sporting venceu hoje o Tondela por 4-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com quatro golos do avançado holandês Bas Dost, que ainda desperdiçou uma grande penalidade.

Bas Dost marcou aos 33, 55, 71 e 78 minutos, os dois últimos na conversão de grandes penalidades, chegando aos 22 tentos no campeonato, tendo ainda desperdiçado um castigo máximo, aos 90+2.

O Sporting reforçou o terceiro lugar, somando 51 pontos, mais oito pontos do que o Sporting de Braga, enquanto o Tondela, que ainda chegou ao empate, por Jhon Murillo, aos 53, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com os mesmos 16 pontos do lanterna-vermelha Nacional.

Grande trabalho de Podence a cruzar da esquerda, Bas Dost aparece totalmente solto à boca da baliza remate fácil, está feito o primeiro da noite.

Cruzamento rasteiro de Pedro Nuno, e Murillo aparece à boca da baliza a encostar e a fazer o empate.

Bom trabalho de Matheus Pereira à entrada da área, a bola chega a Bas Dost, o holandês aguenta a pressão da defesa adversária e coloca novamente o Sporting na frente do marcador.

Tudo fácil para o avançado holandês. Bola para um lado, guarda-redes para o outro.

Grande penalidade a favor do Sporting! Kaká derruba Gelson Martins na área.

Cláudio Ramos ainda adivinha desta vez o lado, mas ainda assim não evita o poker de Bas Dost. Quatro golos do holandês!

