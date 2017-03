Pub

Jovem da Ericeira garantiu o melhor resultado do dia no início da primeira etapa da Liga MEO. Vasco Ribeiro também se destacou

Arrancou ontem em Ribeira d'Ilhas o Allianz Ericeira Pro, primeira etapa da Liga MEO Surf 2017, num dia com poucas surpresas e bom surf por parte de alguns surfistas nacionais. Tomás Fernandes, de 21 anos, foi o destaque do dia. O surfista local soube usar todo o seu conhecimento da onda para fazer duas notas acima de sete pontos, garantindo o melhor resultado do dia - 15,5 pontos em 20 possíveis.

"O mar está grande e a maré estava muito cheia, contudo, consegui encontrar duas ondas mais no fim do heat que me permitiram fazer o meu surf. Uma pessoa quer sempre mais, mas foi bom ter passado e tirado os nervos deste primeiro heat. Espero que o próximo corra ainda melhor", referiu no final Tomás Fernandes, deixando na sua bateria Elohe Alvarez na segunda posição, Gonçalo Vieira em 3.º e Justin Mujica em 4º.

Igualmente em bom plano esteve o tricampeão nacional Vasco Ribeiro, a quem coube a responsabilidade de inaugurar a primeira bateria do dia. O surfista de Cascais fez 14,35 pontos, a segunda melhor média do dia, deixando Pedro Rua na 2.ª posição, Jakob Lillienweiss em 3.º e Lourenço Katzenstein em 4.º, estes dois últimos já eliminados da competição. Destaque ainda para as boas exibições de Ruben Gonzalez, João Kopke, Pedro Henrique e Tiago Pires.

Para hoje, sábado, a chamada está marcada para as 7.30 da manhã, sendo esperado um dia completo de competição, com a continuação da categoria masculina e o começo da fase feminina.

Além da competição principal, o Allianz Ericeira Pro marca ainda o arranque do troféu especial Allianz Triple Crown, que vai atribuir seis mil euroseuro entre o vencedor masculino e feminino no conjunto de provas de naming sponsor Allianz, das Renault Expression Sessions e Somersby Onda do Outro Mundo, ambos com 2500 euroseuro anuais, e do Moche Groms Cup, também com 2500euro euros anuais em formato de bolsa desportiva. Nesta última, os surfistas sub-16 escolhidos pelo capitão João Vidal para o desafiar são Mafalda Lopes, Francisca Veselko, Carolina Santos, Santiago Graça, Joaquim Chaves, Gabriel Ribeiro, José Ribeiro, Tomás Lacerda, Guilherme Ribeiro, Rodrigo Lebre e Manuel Teixeira. Para os surfistas locais, o Ericeira Best Surfer distribuirá 1500 euroseuro entre o melhor e a melhor em prova. A premiação global da Liga MEO Surf 2017 é de 90 mil euros.