Pub

PSV e Bordéus terminam a campanha europeia em agosto. AC Milan de André Silva e Marselha de Rolando fazem companhia a Marítimo e Sp. Braga. Equipas croatas fazem o pleno

Está terminada a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. A negro pode ver as equipas apuradas, sendo que a grande nota de destaque vai para as formações croatas. Dínamo Zagreb, Hajduk Split e Osijek apuraram-se as três, sendo que esta última eliminou com surpresa o PSV e com dois triunfos por 1-0.



Entre as surpresas pela negativa, para além do PSV temos o Bordéus que foi afastado pelos húngaros do Videoton. Também o Friburgo não resistiu aos eslovenos do Domzale. Uma meia surpresa neste caso.



Entre os portugueses, o AC Milan, com André Silva em campo 19 minutos, e o Marselha de Rolando - jogou os 90 minutos - fazem companhia a Marítimo e Sp. Braga.

1.ª mão 2.ª mão

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mlada Boleslav-Skenderbeu 2-1 1-3



Trakai-Shkendija 2-1 0-3



Olimpik Donetsk-PAOK Salonica 1-1 0-2



Maccabi Tel Aviv-Panionios 1-0 1-0



PSV Eindhoven-Osijek 0-1 0-1



Krasnodar-Lyngby 2-1 3-1



Sturm Graz-Fenerbahçe 1-2 1-1



Östersunds-Fola Esch 1-0 2-1



Utrecht-Lech Poznan 0-0 2-2

AEK Larnaca-Dínamo Minsk 2-0 1-1

AIK-SP. BRAGA 1-1 2-1

Suduva-Sion 3-0 1-1

Dínamo Bucareste-At. Bilbau 1-1 0-3

Astra-Oleksandria 0-0 0-1

Botev Plovdiv-MARÍTIMO 0-0 0-2

Bnei Yehuda-Zenit 0-2 1-0

Arka Gdynia-Midtjylland 3-2 1-2

Univ.Craiova-AC Milan 0-1 0-2

Brondby-Hajduk Split 0-0 0-2

Panathinaikos-Qabala 1-0 2-1

Bordéus-Videoton 2-1 0-1

Gent-Altach 1-1 1-3

Estrela Vermelha-Sparta Praga 2-0 1-0

Dínamo Zagreb-Odd 2-1 0-0

Aberdeen-Apollon 2-1 0-2

Marselha-Oostende 4-2 0-0

Austria Viena-AEL Limassol 0-0 2-1

Everton-Ruzomberok 1-0 1-0

Friburgo-Domzale 1-0 0-2