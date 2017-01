Pub

O australiano Toby Price (KTM), vencedor do Dakar 2016 e favorito à conquista da prova em 2017, abandonou esta quinta-feira a competição, depois de sofrer uma queda a 30 quilómetros do final da 4.ª etapa.

Depois de no último ponto de controlo ter assumido a liderança da tirada, Price caiu ao quilómetro 371 (de 416 cronometrados) da quarta etapa, entre San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia), e teve de receber assistência médica. De acordo com a informação publicada no site oficial do Dakar, o australiano foi obrigado a desistir, sendo transportado de helicóptero para o hospital, depois de ter fraturado o fémur da perna esquerda.

A vitória na etapa foi para o australiano Matthias Walkner (KTM), que conseguiu superar o espanhol Joan Barreda (Honda), nos quilómetros finais da tirada, que ligou San Salvador de Jujuy a Tupiza. Walkner terminou com 2.02 minutos de avanço sobre Barreda e 3.18 sobre o francês Michael Metge (Honda).

O português Paulo Gonçalves (Honda) perdeu terreno para a frente da prova - encabeçada pelo colega de equipa Barreda - ao ficar fora dos dez primeiros lugares da etapa. Speedy Gonçalves ficou a 26.36 minutos do vencedor, com um registo que lhe vale o 14.º, na classificação provisória da tirada, já que ainda falta terminarem muitos pilotos).