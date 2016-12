Pub

Clube alcançou 28 vitórias consecutivas e passou a marca do Ajax de Cruijff

O The New Saints (TNS), equipa do campeonato galês, entrou esta sexta-feira para a história do futebol mundial como o clube detentor do maior número de vitórias consecutivas, num total de 27.

O triunfo por 2-0 sobre o Cefn Druids AFC, com golos de Aeron Edwards (34") Routledge (86"), permitiu ao TNS ultrapassar a marca que partilhava com o Ajax, que na época 1971/1972, sob o comando de Cruijff, alcançou 26 vitórias seguidas.

A equipa do País de Gales é campeã há cinco temporadas consecutivas e esta época está bem encaminhada para conquistar mais um título, pois tem já 21 pontos de avanço sobre o segundo classificado.