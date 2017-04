Pub

O golfista norte-americano que está sem competir desde 3 de fevereiro devido a uma lesão nas costas, anunciou que não está ainda preparado para regressar

O golfista norte-americano Tiger Woods, ex-líder do 'ranking' mundial, anunciou na passada sexta-feira que vai falhar o Masters de Augusta, nos Estados Unidos, primeiro major do ano do circuito profissional PGA.

Tiger Woods, fora dos campos desde que abandonou o Dubai Desert Classic, em 03 de fevereiro, devido a uma lesão nas costas, fez o anúncio no seu site oficial na internet, esclarecendo que não está preparado para voltar à competição.

"Infelizmente, não vou competir neste Masters. Fiz tudo o que podia para jogar, mas a recuperação do problema nas costas não me permite estar em condições", escrever Woods, que tem no currículo 14 torneios 'majors'.

Na edição de 1997 do Masters de Augusta, Woods, na altura com 21 anos, tornou-se no golfista mais jovem de sempre a vencer este masters e o primeiro negro a ganhar um torneio 'major'.

"Fico particularmente triste porque este seria um aniversário especial para mim, com grandes memórias. Não acredito que já passaram 20 anos desde que ganhei [em Augusta]", lamentou Woods.

Sobre o regresso à competição, o norte-americano referiu que ainda não tem data estimada, mas prometeu "continuar a fazer todos os esforços para recuperar o mais cedo possível".

Esta será a terceira vez, nos últimos quatro anos, que Woods falha o Masters de Augusta, cuja edição de 2017 começa na quinta-feira.