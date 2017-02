Pub

Woods não justificou o abandono precoce, mas disse que "não estava a fazer um bom trabalho"

O golfista norte-americano Tiger Woods, detentor de 14 títulos 'masters', abandonou hoje o Dubai Desert Classic depois de completar a primeira volta ao campo Emirates GC.

Sem explicar a razão do abandono, o European Tour anunciou a desistência de Woods do antigo líder do 'ranking' mundial.

Após a volta inicial, Woods comentou que não sentia dores e que tentava "apenas aplicar boas pancadas", mas admitiu que não estava "a fazer um bom trabalho".