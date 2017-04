Pub

O regresso de Tiago "Saca" Pires à competição foi um dos pontos de interesse no primeiro dia do Caparica Pro, etapa do Circuito Mundial de Qualificação (WQS) integrado no Caparica Primavera Surf Pro.

"Saca", o primeiro português a aceder ao World Tour, nem se inscreveu na World Surf League em 2016 e está afastado da competição internacional, mas veio à Caparica para matar o bichinho, vencendo o seu heat com facilidade graças a uma das mais altas notas do dia (8.33 em 10).

"Vim aqui para manter a forma. A competição e o surf fazem parte da minha vida e é sempre motivador vir aos campeonatos e mostrar o meu surf", explicou Tiago Pires, assumindo: "Sabe bem estar de volta; a adrenalina e a pressão fazem-me falta."

Foi, de resto, uma jornada interessante para os portugueses, com Miguel Blanco, Guilherme Ribeiro, João Moreira, Guilherme Fonseca e o campeão nacional Pedro Henrique a passarem à ronda 4.