Tiago Pires começou a Liga Meo Surf 2017 a vencer, em sua casa, na Ericeira. É o ataque ao título que, insolitamente, escapa ao melhor surfista português de sempre?

Antes desta primeira etapa da Liga Meo Surf foi apontado como um dos fortes candidatos a vencer o título nacional deste ano. Este triunfo em Ribeira é a confirmação dessa tese?

Não sei bem se me posso apontar como um principal candidato ao título, pois a Liga não é a prioridade este ano. Abracei novos projetos que me vão roubar algum tempo em casa e só no momento é que saberei se estarei disponível para competir. Contudo, este arranque deixa uma motivação extra para lutar por um título que nunca ganhei.

O facto de a primeira etapa se realizar em casa, e numa onda onde já conquistou vitórias importantes na carreira, foi talismã para este triunfo?

Sem dúvida. Ribeira d"Ilhas é a onda onde mais triunfei em toda a minha carreira, logo os meus níveis de confiança sobem exponencialmente. Sei que estive em forma e, aliando isso ao meu conhecimento da onda, tenho boas hipóteses de ganhar qualquer campeonato.

Nunca foi campeão nacional num formato de Liga profissional, pelo facto de estar envolvido na competição internacional. Este é o ano do título adiado?

Sim, é verdade que a única vez que lutei pelo título foi em 1997, quando tinha 17 anos e ainda estava muito verdinho. No ano passado até o assumi publicamente, mas com a realização do meu documentário acabei por não conseguir dedicar-me a 100%. Neste ano estou com muito mais disponibilidade mental e melhor forma física/técnica para me posicionar para tal, mas, como disse antes, estou em registo de prova a prova.

Quem considera serem os seus principais rivais na Liga deste ano?

Há vários surfistas de alto calibre a competir neste circuito e é por isso que é considerado o melhor circuito nacional da Europa. Surfistas como o Pedro Henrique (ex-WCT), o Gony Zubizarreta, o Vasco Ribeiro, entre outros, são sempre adversários de peso.

Além da participação na Liga Meo Surf, também está inscrito no Caparica Pro, um WQS [prova do circuito mundial de qualificação] na Costa de Caparica. Este início de época tão ativo pode ser interpretado como um regresso à competição depois de alguns anos de menor atividade competitiva?

Não, não tenciono ganhar pontos para realizar provas de maior pontuação na WSL, procuro só manter-me um pouco mais ativo e nada melhor do que estes pequenos campeonatos para o fazer.

Nos quartos-de-final, derrotou o Gony Zubizarreta, que tinha sido a sua besta negra no ano passado, ao eliminá-lo nas meias-finais desta etapa. Houve aí um sentimento de desforra?

Sim, nós competidores vivemos sempre de pequenas disputas como a que vivi com o Gony. No ano passado custou-me perder na meia-final contra ele e neste ano não queria voltar a repeti-lo.

Nas meias-finais bateu o Vasco Ribeiro, com quem está a trabalhar como manager mas também como uma espécie de mentor. Foi estranho?

Um pouco estranho, mas não deixou de ser um ótimo treino e uma excelente oportunidade de estar realmente muito perto do atleta com quem trabalho e perceber como é que ele responde a certas dificuldades. Já tínhamos antevisto que esta situação fosse acontecer, não sabíamos que seria na meia-final, mas poderia perfeitamente ser antes ou depois no campeonato. Esta prova para o Vasco é simplesmente um treino que tem de aproveitar para ir afinando algumas peças soltas que possa ter.

Ainda acerca do Vasco Ribeiro, ele é o grande candidato a juntar-se ao Frederico Morais no Worl Tour. Como está a ajudá-lo nesse objetivo?

Sem dúvida, o Vasco é o próximo na fila para se juntar ao Frederico Morais e eu vou fazer aquilo que tenho ao meu alcance para o ajudar nessa conquista. Assumi um duplo papel para com o Vasco e não só tomo conta da gestão da sua imagem como o ajudo na pele de seu mentor. Estou diretamente envolvido em todas as decisões que ele possa vir a tomar e, claro, passo a minha experiência e visão para o projeto.

E o Frederico Morais? Como avalia as suas hipóteses neste primeiro ano no Tour? Gostou da sua prestação na primeira etapa, na Austrália?

Sim, começou muito bem e foi pena não ter ultrapassado o Kelly Slater. Acho que vai ser um ano de muita aprendizagem para o Kikas e tenho plena confiança de que se irá adaptar bem ao circuito. Desejo-lhe toda a sorte e que continue a confiar nas suas qualidades.

Quais são os objetivos do Tiago Pires para 2017? Uma eventual tentativa de regressar ao World Tour está definitivamente fora de questão?

Não penso em voltar ao World Tour. O meu principal objetivo é ajudar o Vasco Ribeiro a subir à primeira Liga e garantir a longevidade da sua carreira junto dos melhores do mundo. Isso já requer muito trabalho e energia do meu lado. Quanto às minhas competições, vou tentando a minha sorte nestes campeonatos da Liga e outros tantos que não me ocupem muito tempo.