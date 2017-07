Pub

Os surfistas portugueses Tiago Pires e Vasco Ribeiro congratularam-se hoje com o desempenho de Frederico Morais na etapa sul-africana do circuito mundial de surf, depois de os 'ultrapassar' ao chegar à final do campeonato.

"Parabéns Frederico Morais por teres escrito uma nova página na história do surf português. Adoro ver o teu pai nesta fotografia, porque sei o que sacrificou para tu chegares onde estás hoje. Parabéns aos dois", escreveu Tiago Pires, na sua página oficial no Facebook, na legenda a uma fotografia de 'Kikas' com o pai, empunhando um cartaz a recordar a sua primeira nota 10 no circuito.

Frederico Morais terminou Corona J-Bay, da sexta etapa do circuito, no segundo lugar, ao perder frente ao brasileiro Filipe Toledo na final, por 0,27, depois de se ter tornado no primeiro surfista luso a chegar a um 'heat' decisivo.

"Muitos parabéns por este campeonato brilhante, Frederico Morais! Muito feliz por ti e por Portugal!", lê-se na página no Facebook de Vasco Ribeiro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

'Kikas' foi o primeiro português a superar as meias-finais de um campeonato do circuito mundial, um feito alcançado por Vasco Ribeiro, na etapa de Peniche de 2015, e por Tiago Pires, que, durante os sete anos entre a elite, chegou por três vezes às meias-finais.

'Saca' foi terceiro classificado no Rip Curl Pro Search, em Bali, em 2008, no Quiksilver Pro France, em Hossegor, em 2009, e no Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, em 2011, tendo sido afastado das finais por Freddy Patacchia Jr, Mick Fanning e Kelly Slater, respetivamente, enquanto Vasco Ribeiro foi derrotado pelo brasileiro Italo Ferreira.

"Frederico Morais termina Jeffreys Bay com um histórico segundo lugar. Que prestação! Ninguém se esquecerá do surf que o 'Kikas' nos apresentou nestes últimos dois dias. Parabéns ao Frederico e toda a sua equipa técnica", escreveu a Federação Portuguesa de Surf, igualmente no Facebook.