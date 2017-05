Pub

O alemão Thomas Rohler, campeão olímpico no Rio2016, conseguiu hoje a segunda melhor marca de sempre no lançamento do dardo, ao alcançar os 93,90 metros no Meeting de Doha, na primeira ronda da Liga Diamante.

O atleta de 25 anos começou a temporada da melhor forma e alcançou a inesperada marca à quarta tentativa, tornando-se no segundo melhor lançador do dardo na história da modalidade.

Melhor do que Rohler só mesmo checo Jan Zelezny, detentor do recorde do mundo com 98,48, marca obtida há duas décadas, em 1996.

"Não esperava isto na primeira prova da época. Sou o segundo melhor de todos os tempos. Vou precisar de alguns dias para perceber isso", confessou o germânico.

Rohler conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio2016 com um lançamento de 90,30.