Pub

Craque do Bayern Munique disse desconhecer "que qualidades o treinador quer ver" depois de ter começado no banco a visita deste sábado ao Werder Bremen

O avançado do Bayern Munique Thomas Muller mostrou insatisfação para com as escolhas do treinador da equipa, Carlo Ancelotti, depois de ter começado no banco a visita deste sábado ao Werder Bremen, que terminou com triunfo dos bávaros por 2-0.

"Não sei exatamente que qualidades o treinador quer ver, mas as minhas não me parecem ser totalmente as pretendidas", afirmou à ARD-Horfunk o internacional alemão, que entrou em campo aos 73 minutos, ainda a tempo de fazer a assistência para o segundo golo de Robert Lewandowski.

Já o diretor desportivo Hasan Salihamidzic preferiu desdramatizar a situação, em declarações à Sky: "Temos muitos jogos nesta época e sabemos o que temos em Thomas [Muller]."