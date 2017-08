Pub

Floyd Mayweather e Conor McGregor esperam protagonizar o duelo mais lucrativo de sempre. Quem vencer terá direito também a um cinturão de mais de um milhão de dólares

É a cereja no cimo do bolo da opulência que rodeia o apregoado combate do século, entre Floyd May-weather e Conor McGregor. Num duelo produzido para bater todos os recordes de dinheiro na história dos desportos de combate, o pugilista norte-americano e o lutador de artes marciais mistas irlandês terão ainda um valioso motivo suplementar para lutar pela vitória: o cinturão mais caro de sempre, apresentado ontem como prémio em disputa no duelo de sábado, na T-Mobile Arena de Las Vegas (madrugada de domingo em Portugal, ainda sem hora oficial confirmada, mas a SportTV tem transmissão agendada a partir da meia-noite).

A "oferta" é do WBC - Conselho Mundial de Boxe, organização na qual Mayweather já conquistou o título em cinco categorias diferentes -, que justamente apelidou o cinturão como The Money Belt. Ou seja, o cinturão do dinheiro. Nada mais apropriado para um combate apelidado da mesma forma: The Money Fight. "Este combate foi promovido para fazer ganhar dinheiro. Por isso, decidimos fazer o cinturão do dinheiro. A ideia era oferecer o cinturão mais espetacular e valioso de sempre", justificou Mauricio Sulaiman, presidente do WBC.

A opulência está bem incrustada no cinturão: feito de pele de crocodilo, inclui 4020 pedras preciosas, entre 3360 diamantes, 600 safiras e 160 esmeraldas. Além disso, contém 1,5 kg de ouro sólido, de 24 quilates e a sua conceção demorou três semanas, com cada uma das pedras preciosas a ser aplicada manualmente, num trabalho que envolveu dez artesãos. Sulaiman revelou ainda que ele e o sobrinho viajaram para Itália para escolher a pele de crocodilo, enquanto o ouro veio do México.

Ainda que o presidente do WBC não tenha revelado o preço exato do cinturão, garantiu que "é o mais caro de sempre", pelo que a sua avaliação será superior a um milhão de dólares (850 mil euros), que foi o valor atribuído ao cinturão em disputa na luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, em 2015.

The Money Belt é assim o luxuoso retoque final num combate de pugilismo que os organizadores acreditam que vá ultrapassar os 500 milhões de euros em receitas e desafiar o recorde de 4,6 milhões de subscrições pay-per-view, tendo já transmissão garantida em mais de 220 países.

Mayweather, o pugilista invicto (49 vitórias), que aos 40 anos interrompeu a reforma propositadamente para este combate, deve embolsar 300 milhões de euros. McGregor, de 29 anos, a estrela maior do UFC (entidade organizadora de lutas de MMA), deverá "ficar-se" pelos 100 milhões.