Tevez (lesionado) foi à Disneilândia e os adeptos não gostaram

Pub

O jogador mais bem pago do mundo foi fotografado na Disneilândia de Xangai, após dispensa de um jogo do clube chinês devido a lesão... e os fãs do Shanghai Shenua ficaram indignados.

Tevez falhou a visita do Shanghai Shenua ao Changchun Yatai, que o clube de Xangai venceu por 3-2, no sábado, na quinta jornada da liga chinesa, devido a uma lesão muscular. Até aqui tudo bem, não fosse o argentino aproveita a folga forçada para passear na Disneilândia de Xangai...

O jogador mais bem pago do Mundo, que aufere um salário de 38 milhões de euros por ano, provocou assim a ira dos adeptos do clube, motivando mesmo um esclarecimento. Segundo Ma Yue, porta-voz do Shanghai Shenua, Tevez visitou o parque temático "a título pessoal", pelo que "não há motivo para sancionar o jogador".

Tevez já fez quatro jogos pelo Shanghai Shenua, mas ainda não marcou pelo clube que ocupa o sétimo lugar da liga chinesa, com sete pontos, a cinco do líder, o Shandong Luneng.