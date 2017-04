Pub

Teresa Bonvalot sagrou-se esta quarta-feira campeã, pela terceira vez, do Caparica Junior Pro, etapa do Junior Tour da WSL integrada no Caparica Primavera Surf Fest. Teresa dominou uma final em que a portuguesa Francisca Veselko também chegou ao pódio, em terceiro lugar. A inglesa Ellie Turner foi a segunda classificada e a basca Nadia Erostarbe fechou o pódio em quarto. De salientar também a prestação de Marta Lopes, eliminada nas meias-finais e a terminar a etapa em quinto lugar.

O triunfo destacado da surfista de Cascais deveu-se, em grande parte, a uma inteligente escolha estratégica: Bonvalot optou por surfar um banco de areia no meio da praia, enquanto as adversárias se concentraram mais a Norte, perto do pontão.

Não demorou muito até o mar recompensar a aposta, com a segunda vaga da campeã do Caparica Junior Pro a valer a nota mais alta do heat (7.17) e a colocá-la imediatamente numa posição muito vantajosa num dia de ondas difíceis e pontuações baixas.

A terceira onda, um 6.17 selou a vitória, deixando a inglesa Ellie Turner a precisar de uma onda quase perfeita (9.96) para atacar a liderança.

"No início estava a pensar surfar perto do pontão, com as minhas adversárias, mas depois escolhi ir para aquele banco de areia no meio da praia e foi decisivo", explicou Teresa Bonvalot, já depois de ter sido levada em ombros para a área dos competidores, como é tradição fazer-se ao vencedor de um campeonato.

A carreira de Bonvalot no Caparica Primavera Surf Fest 2017 ainda não terminou, pois ainda compete no WQS feminino, o Caparica Pro. Uma campanha em duas frentes que se repetirá por toda a temporada da surfista portuguesa. "O meu objectivo é vencer em qualquer prova em que participe, pelo que também vou competir no Junior Tour. Mas quando os calendários se sobrepuserem, a prioridade vai para o WQS", assumiu Teresa Bonvalot, apontada pelos especialistas como a provável primeira portuguesa a entrar no World Tour feminino.



Esta quinta-feira está prevista a conclusão da competição feminina do Caparica Pro (WQS) e do Caparica Junior Pro masculino.