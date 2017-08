Pub

Nove meses de paragem por lesão no ombro contraída nos Jogos Olímpicos 2016 não fazem Telma Monteiro quebrar. A portuguesa assume estar, em Budapeste, nos Mundiais de judo, com o objetivo de sempre: subir ao pódio e garantir mais uma medalha - entra amanhã em ação em Budapeste, naquela que será a sua 12.ª participação.

Como é que um atleta impedido de fazer o que gosta gere o tempo de paragem?

Acabou por ser uma situação diferente porque como vinha dos Jogos Olímpicos tinha intenção de ter um bom tempo de paragem para recuperar. O principal objetivo nem era vir ao Campeonato do Mundo. Foi algo que surgiu depois com o tempo de preparação que tive. Obviamente que não estou no meu pico de forma, mas não deixo de sentir que posso ganhar qualquer combate.

E psicologicamente?

O que eu tento sempre esclarecer é qual o tempo de recuperação. Isso é a primeira coisa que tenho de perceber para me preparar psicologicamente. Se vou ter uma paragem de três, quatro meses, sei que tenho de estar focada na recuperação durante esse tempo. Depois isso passa a ser o meu objetivo. Não posso fazer judo e foco a minha atenção naquilo que posso fazer de melhor para recuperar da lesão.

Chegou a falar em abandonar a competição após os Jogos Olímpicos. O que a fez mudar de ideias?

Sim, eu tinha a intenção de não continuar depois dos Jogos Olímpicos porque achei que iria competir demasiado antes de chegar ao Rio. O que aconteceu foi que, como tive a lesão no joelho, acabei por competir muito menos do que esperava. A minha decisão não tinha nada a ver com ganhar ou não uma medalha. Sentia que já não ia ter motivação para continuar a treinar e competir desta forma. Mas o que aconteceu é que chegou a altura, e afinal ainda tinha. Enquanto me sentir feliz a treinar e a competir, acho que faz sentido estar aqui.

Uma das suas frases é recorrente noutros atletas, como Usain Bolt: "Enquanto se divertir, vai continuar." E quando isso deixar de acontecer?

É isso a cem por cento. A minha prioridade é continuar a fazer isto de uma forma que me sinta feliz. Existe a parte financeira e a vontade de querer ganhar mais medalhas e de termos capacidade física para o conseguir, mas no momento em que não estiver feliz a treinar e a competir, deixa de fazer sentido. Não há nada que vá compensar isso.

Mudou alguma coisa antes e depois dos Jogos Olímpicos com a conquista da medalha de bronze?

Sinto que sou exatamente a mesma pessoa. Obviamente que com esta parte de ter ganho a medalha há uma realização pessoal diferente. Mas em termos de personalidade não mudou nada. Costumo dizer apenas que sou agora uma pessoa mais realizada. Cada vez estou mais tranquila a treinar e a competir, e consigo gerir as coisas de maneira diferente. Já são tantas competições que fica tudo muito mais fácil.

Porém, o mediatismo aumentou, assim como as solicitações...

Sim, eu tento sempre fazer aquilo que gosto e para que estou disponível mentalmente. Tenho gerido assim todas as solicitações, com base no que acredito e no que faz sentido. Nunca me obrigo a fazer nada, mesmo que haja uma recompensa financeira. Se não me identificar, não faço. Por isso, nesse sentido, estou tranquila porque sei bem aquilo que quero.

E o que acontece no tatami também a traz de volta à realidade?

Sim, porque a verdade é que não estamos sempre a ganhar. O judo é um desporto que nos ensina isso. Hoje, somos nós a melhor do mundo, amanhã perdemos o primeiro combate e somos eliminados. Começamos a compreender que não estamos sempre lá em cima e só com humildade poderemos manter-nos no topo.

Como é que foi voltar a combater no Open de Minsk (22 de julho), após uma paragem de nove meses?

Foi muito bom, fiquei surpreendida. Já não competia desde os Jogos, e pensei que podia ter algum nervosismo, não estar focada, mas isso não aconteceu. Nunca tinha estado tanto tempo de fora e há coisas que se podiam ter perdido. Mas quando comecei a treinar, percebi que todas as sensações e as capacidades para executar as técnicas estavam lá. Mesmo neste momento estou numa boa forma, e é uma motivação extra que depois de uma paragem, mais uma operação, e apesar de ter 31 anos, ainda consiga estar no topo do mundo. Não vou ganhar sempre, mas o tempo que estiver por cá vou estar entre as primeiras.

Quando se fala da viragem para os 30 no desporto de alta competição parece que há um estigma. Sente isso?

Sim, agora começa a existir aquela questão: "Até quando é que vou continuar?". Parece que, mesmo que nos sintamos bem, temos de começar a pensar em parar por causa da idade. Eu acho que isso já não faz sentido. A ciência e o treino evoluíram bastante. A recuperação e o planeamento também são diferentes. Agora chegamos aos 30 numa forma que não se chegava antigamente. Acho que os 30 são os novos 25.

O facto de ter tido apenas três meses para preparar este Mundial fazem mudar as suas expectativas?

Mantém-se tudo igual. Sempre que venho competir é para ganhar medalhas. Não tenho medo de falhar, nem sequer ponho a hipótese de falhar, independentemente da preparação. Obviamente que treinar três meses não é o ideal e as minhas adversárias vão estar numa situação melhor do que eu. Mas mesmo com essa desvantagem, sei que quando entrar no tapete tenho capacidade de lhes ganhar. Tenho de acreditar que o pódio é o meu lugar. Se isso não acontecer, vamos gerir e continuar a trabalhar. Não tenho medo de ter esse objetivo. Quando dou entrevistas e falo de objetivos, prefiro ser sincera. Quando acho que não posso ganhar, também diria. Mas eu acredito sempre que posso.

Já referiu que haverá pelo menos dez candidatas a medalhas. Como vai chegar ao topo?

O primeiro combate é o mais importante. Tenho de entrar concentrada, adquirir ritmo para quebrar o gelo, mas será difícil. Depois o segundo, se tudo correr bem, será contra a campeã olímpica. Mas os combates não valem pelos títulos, penso é na estratégia para vencer qualquer adversária. Vou combate a combate sempre a com a cabeça no pódio.