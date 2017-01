Pub

Bernardo de Rezende treinava o Brasil há 15 anos e conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e três mundiais

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na quarta-feira a saída do selecionador Bernardo de Rezende 'Bernardinho' do comando técnico da equipa masculina, que no ano passado se sagrou campeã olímpica nos Jogos Rio2016.

A saída de Bernando Rezende e o ingresso de Renan Dal Zotto, que passa a ocupar o cargo, foi anunciada pela CBV em conferência de imprensa.

Bernardo de Rezende, de 57 anos, estava à frente da seleção desde 2001, tendo conseguido, entre outros, dois olímpicos (2004 e 2016), duas pratas olímpicas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010).

O técnico, que também foi jogador, chegou ao comando da seleção masculina depois de vários anos à frente da equipa feminina do Brasil.