Equipa sul-coreana impedida de defender o título, devido a participação em esquema de viciação de resultados

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou hoje a exclusão da Liga dos Campeões da Ásia de futebol do detentor do troféu, os sul-coreanos do Jeonbuk Hyundai Motors, devido à participação num esquema de resultados combinados.

"Neste momento, a decisão [da Confederação Asiática de Futebol] mantém-se válida e o clube continua impedido de participar na Liga dos Campeões da Ásia de 2017", informou o TAS.

O organismo continental considerou que o Jeonbuk Hyundai Motors esteve "indiretamente implicado" na tentativa de combinar resultados de jogos do campeonato sul-coreano em 2013 e 2014 e excluiu a 18 de janeiro o clube da principal prova asiática.