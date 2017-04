Pub

Gastão Elias e João Sousa perderam o par que poderia ter garantido o bilhete para o playoff de acesso ao Grupo Mundial

A Ucrânia adiou para domingo o desfecho do duelo com Portugal, graças à vitória de Artem Smirnov e Denys Molchanov sobre João Sousa e Gastão Elias, no encontro de pares da segunda eliminatória da Taça Davis em ténis.

Os dois melhores tenistas portugueses permitiram que a Ucrânia fizesse o 2-1 na segunda eliminatória do Grupo I da zona euro-africana, ao serem derrotados por 5-7, 6-1, 6-3 e 6-4, depois de duas horas e 43 minutos de encontro no 'court' coberto do Club Internacional de Foot-Ball, em Lisboa.

Sousa e Elias vão procurar, no domingo, nos respetivos encontros de singulares com Smirnov e Mykyta Mashtakov, conquistar o terceiro e decisivo ponto que permita a Portugal avançar, pela segunda vez na história, para o playoff de acesso ao Grupo Mundial.