Melhor tenista português não teve dificuldades perante o israelita Yshai Oliel

João Sousa conquistou hoje o primeiro ponto para Portugal, ao derrotar o israelita Yshai Oliel em três 'sets', no encontro inaugural da primeira eliminatória do Grupo I da Zona euro-africana da Taça Davis em ténis.

O número um nacional e 41.º jogador mundial impôs-se ao 928.º tenista do 'ranking' ATP e número quatro da hierarquia de juniores, por 6-1, 6-1 e 6-2, em uma hora e 30 minutos.

Já de seguida, Gastão Elias, segundo tenista nacional, enfrenta Dudi Sela, o número um do seu país, no segundo encontro de singulares da primeira jornada do embate entre Portugal e Israel, que decorre até domingo, no Clube Internacional de Foot-Ball, em Lisboa.