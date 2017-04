Pub

Polícia não encontrou provas de que suspeito esteja envolvido no ataque em Dortmund

As autoridades alemãs emitiram um mandado de detenção para o suspeito preso durante a investigação ao ataque ao autocarro da equipa Borussia Dortmund e acreditam que o mesmo tem ligações ao grupo Estado Islâmico.

Apesar de Abdul Beset A. ter sido detido esta quarta-feira no âmbito das investigações ao ataque ao autocarro em Dortmund, a procuradoria alemã diz não ter provas de que o iraquiano de 26 anos tenha estado envolvido neste ato.

"As investigações até agora não provaram que o suspeito tenha estado envolvido no ataque", referiu o procurador num comunicado, segundo a Reuters.

A polícia tem provas, contudo, de que Abdul Beset A. é um membro da "organização terrorista estrangeira" Estado Islâmico no Iraque. Neste país, o suspeito liderava uma unidade de 10 membros responsável por homicídios, raptos, contrabando e extorsão.

Alegadamente, viajou para a Turquia em março de 2015 e manteve-se em contacto com membros do EI após chegar à Alemanha no início de 2016.

Um juiz decidirá hoje se o suspeito fica em prisão preventiva.

O autocarro do Borussia foi alvo de três explosões na terça-feira, quando seguia para o estádio Signal Iduna Park, onde iria jogar contra o Mónaco.