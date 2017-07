Pub

Presidente da federação terá usado da sua influência para proveito financeiro próprio e do filho, em jogos particulares da seleção

A polícia espanhola deteve ontem Ángel María Villar, presidente da federação espanhola de futebol, por suspeitas de corrupção, juntamente com o seu filho e ainda outros dois dirigentes da RFEF.

De acordo com a imprensa do país vizinho, que cita fontes judiciais, o máximo dirigente do futebol espanhol, e que foi também presidente interino da UEFA (entregou o troféu de campeão europeu a Portugal no ano passado), terá usado a sua influência para seu próprio proveito financeiro e ainda do seu filho, Gorka Villar, em detrimento da federação.

Segundo as investigações, Ángel Villar terá utilizado alguns esquemas económicos para realizar encontros particulares da seleção com outras federações com ligações ao seu filho, especialista em direito desportivo e antigo diretor-geral da CONMEBOL, confederação sul-americana.

Ángel María Villar foi detido em sua casa pelas 07.00 de ontem, sendo que, depois de realizarem buscas na sua casa, as autoridades passaram a pente fino os gabinetes do seu filho e ainda da federação espanhola. De acordo com alguns jornais do país vizinho, esta investigação durava há mais de um ano e os delitos remontam a 2009 e anos seguintes, uma vez que ontem ainda não havia uma estimativa da verba em que os Villar terão defraudado os cofres da federação para alegado proveito próprio.

Além do pai e filho Villar, também outros dois dirigentes da federação espanhola foram detidos, uma vez que só amanhã deverão ser presentes a tribunal.

Vários casos nos últimos anos

Esta, refira-se, não é a primeira vez que Ángel María Villar, de 67 anos e na liderança da RFEF desde 1988, se vê envolvido em polémicas, concretamente nos últimos anos.

Em 2013, por exemplo, foi obrigado a devolver dois milhões de euros ao Conselho Superior de Desporto espanhol. Esta instituição tinha doado este valor para a construção de uma escola no Haiti, mas alegadamente Villar nunca chegou a utilizar o valor para esse feito. Mais recentemente foi também investigado por favorecer dois clubes espanhóis, o Recreativo de Huelva e o Marino de Tenerife, sendo que esse caso ainda está em tribunal.

Como vice-presidente sénior da FIFA, o ainda dirigente da federação espanhola foi por diversas vezes envolvido (tal como o seu filho) no recente escândalo de corrupção que "varreu" o órgão máximo do futebol mundial, que levou à saída de Joseph Blatter. O dirigente espanhol, contudo, acabou por sair ileso, sem qualquer acusação por parte das autoridades.

Quanto ao seu filho, e apesar de ser especialista em direito desportivo, há muito que está ligado ao dirigismo, tendo sido então diretor- -geral da CONMEBOL após sugestão do seu pai a Julio Grondona, antigo presidente da Federação da Argentina.

Gorka Villar, no entanto, também nunca fugiu à polémica e já em 2015 foi acusado por vários clubes uruguaios de extorsão e José Luis Chilavert, ex-jogador paraguaio, chegou a acusá-lo de ser o representante da "máfia do futebol" na América do Sul.