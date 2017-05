Pub

O surfista português Frederico Morais foi eliminado na terceira ronda do Oi Rio Pro, quarta etapa do circuito mundial, numa eliminatória com o australiano Julian Wilson

Frederico Morais ficou em 13.º lugar na classificação geral no Rio de Janeiro, somando 1.750 pontos.

O surfista português conseguiu a onda mais pontuada do dia na praia de Saquarema, com 9,20 em dez pontos possíveis, mas Wilson acumulou um total de 16,23 contra os 16,13 de Morais.

'Kikas' acabou por ser penalizado no resultado global, ao não ir além dos 6,93 pontos na sua segunda onda com melhor pontuação.

O português espera o final desta etapa do Rio de Janeiro para conhecer o 'ranking' com que irá competir na próxima etapa do circuito, de 04 a 16 de junho nas Ilhas Fiji.