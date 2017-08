Pub

O encontro da Supertaça Cândido Oliveira, disputado esta noite em Aveiro, rendeu 121 760 euros a favor dos bombeiros, indicou a Federação Portuguesa de Futebol Profissional (FPFP), organizadora da prova.

A 39.ª edição de um troféu que pendeu para o tetracampeão nacional, o Benfica, que venceu o finalista vencido na Taça de Portugal, o Vitória de Guimarães por 3-1, teve um cariz solidário com a FPF, os clubes e patrocinadores a doarem 121 760 euros aos bombeiros.

A verba foi apurada graças aos lances de jogo, sendo que cada golo marcado rendia 5000 euros, o que significa que só em tentos, foram contabilizados 20 000 euros.

Somavam-se outras contingências de jogo com os remates e os cantos a valerem 1500 euros. Por recuperação de bola, os bombeiros receberam 1000 euros, enquanto os ataques e os cruzamentos rendiam 100 euros cada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao intervalo os bombeiros já podiam esperar vir a receber 81 460 euros, uma informação que foi sendo partilhadas nos ecrãs gigantes do Estádio Municipal de Aveiro, onde estiveram esta noite cerca de 30 000 pessoas.

Esta iniciativa solidária também ficou marcada no arranque do jogo com a entrega simbólica das chaves de uma viatura florestal de combate a incêndios que foi doada à Associação Humanitária de Bombeiros de Figueiró dos Vinhos, mas que em caso de necessidade, conforme precisa nota da FPF, será partilhada com os concelhos de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.