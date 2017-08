Pub

A Supertaça feminina, entre Sporting e Sporting de Braga, vai disputar-se no Estádio Cidade de Coimbra, a 3 de setembro, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol

Em Coimbra, vão estar frente a frente as duas equipas que dominaram o futebol feminino português na última temporada, com o Sporting, campeão e vencedor da Taça, a encontrar o Sporting de Braga, segundo do campeonato e finalista da Taça.

De acordo com a FPF, o horário do encontro será definido oportunamente.