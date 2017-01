Pub

Paulo Gonçalves foi o melhor português da geral. Ficou a quase uma hora do vencedor, Sam Sunderland. Peterhansel venceu nos carros pela 13.ª vez

O britânico Sam Sunderland (KTM) venceu este sábado pela primeira vez o Rali Dakar, depois de as motas terem cumprido os 64 quilómetros cronometrados da 12.ª e última etapa deste rali todo-o-terreno, disputada em Rio Cuarto, na Argentina.

Paulo Gonçalves (Honda) concluiu o Dakar2017 em sexto lugar e foi o melhor português da geral, a quase uma hora do vencedor, depois de ter sido quinto na etapa de hoje, a 1.25 minutos do vencedor, o francês Adrien van Beveren (Yamaha). É o segundo melhor resultado de sempre de Gonçalves, depois da segunda posição em 2015.

Houve mais dois portugueses a terminar a prova nos dez melhores. Hélder Rodrigues foi nono classificado e Joaquim Rodrigues terminou no décimo posto.

Sunderland, de 27 anos, primeiro britânico a vencer em motas, sucede no historial de vencedores ao australiano Toby Price, que teve de desistir na quarta etapa, com lesões graves. No pódio, vai ter a companhia do austríaco Mathias Walkner, seu colega de equipa e segundo classificado, e do espanhol Gerard Farres Guell (KTM).

Destaque também para a vitória de Stéphane Peterhansel (Peugeot) nos carros. Foi a 13.ª vitória do piloto francês no Dakar. Os seus compatriotas Sébastien Loeb e Cyril Despres completaram o pódio.