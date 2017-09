Pub

A seleção portuguesa sub-20 derrotou surpreendentemente esta tarde de quarta-feira as Fiji por 16-13 e ao vencer o seu grupo só com triunfos apurou-se para a final do Mundial B que decorre no Uruguai.

As Fiji eram das poucas seleções mundiais com quem Portugal sempre perdera, fosse em râguebi de quinze ou em sevens e em qualquer escalão. Pois a partir de hoje, esse gordo "borrego" foi morto no estádio Domingo Burgueño (em Maldonado, Punta del Este) pelos Lobitos de Luís Pissarra e António Aguilar, que com uma exibição fantástica e donos de um espírito guerreiro como poucas vezes vimos em quinzes nacionais, levaram de vencida uma poderosa seleção que nunca nos seus mais recônditos pesadelos sonharia com um desaire diante de Portugal.

E depois das vitórias diante do anfitrião Uruguai (20-18) e de Hong Kong (31-24), este triunfo garantiu o 1.º lugar do grupo B à seleção nacional que irá, no sábado, discutir a final deste Junior World Trophy (Mundial B do escalão) que apura o vencedor que ascenderá ao Mundial A do próximo ano. O adversário sairá do jogo entre Namíbia (1.ª do grupo A com 10 pontos) e Japão (8) que se realiza ao fim da noite.

Portugal iniciou bem a partida, impondo o seu jogo e, com total posse de bola, cedo chegava à vantagem (3-0 com uma penalidade de Jorge Abecassis). Mas aos 12" surgiria a primeira contrariedade com a lesão do centro José Luís Cabral, rendido por Francisco Vassalo. Em boa hora, como se veria adiante...

Os poderosos fijianos começaram por fim a reagir, circulando bem a bola. Mas o seu carrocel era prejudicado pela boa defesa portuguesa que ia somando "turn over" sobre "turn over"- os Lobitos caíam muito rapidamente sobre os adversários não os deixando pensar ou sequer respirar - e também por uma sucessão de erros não forçados num quinze com pouco coletivo e péssimo jogo ao pé (que o três-de-trás nacional agradecia...). Tudo acrescentado pela sua conhecida indisciplina, com sistemáticas placagens altas que o árbitro japonês ia penalizando.

Aos 25" nova recuperação de bola portuguesa levou o jogo para perto da área de ensaio dos homens do Pacífico Sul. A bola presa forçou uma mêlée para a seleção nacional (neste departamento os pesados fijianos estiveram quase sempre melhor), mal ganha e resolvida com um pontapé de um fijiano para a frente. Mas a oval seria captada por Francisco Vassalo que, decidido, ultrapassou em slalom gigante meia equipa adversária (!) para fazer o ensaio dos 10-0 após a conversão de Jorge Abecassis.

Nos últimos minutos do 1.º tempo o juiz nipónico fartou-se por fim da indisciplina fijiana e com dois cartões amarelos em dois minutos (32 e 34) por placagens perigosas colocou os Lobitos a jogar 15 contra 13. Com poucos resultados diga-se de passagem (e poderia ter sido fatal...) pois apesar de todo o domínio nacional a partir daí, o marcador só se alterou no derradeiro minuto com nova penalidade de Abecassis, para 13-0 ao intervalo.

A 2.ª parte, contudo, começou muito mal para os Lobitos que em curtos 8 minutos viam esfumar-se toda essa vantagem, pois as Fiji, entrando a todo o vapor, com um ensaio e duas penalidades, igualavam a 13-13 aos 53". Mas quem pensou que Portugal ia soçobrar perante o poderio adversário ia ter grossa surpresa. Cheios de personalidade os jovens sub-20 portugueses foram para cima dos fijianos, passando a ocupar o meio-campo rival por largos períodos de jogo, impedindo que se soltasse a habitual temida magia fijiana que nunca apareceu no relvado.

Aos 72" uma jogada a solo do excelente médio abertura Jorge Abecassis seria concluída em falta adversária. E o médio de abertura do CDUL - com os 11 pontos hoje conseguidos em pontapés já fez 37 na prova! - não enjeitou a oportunidade e estabeleceria os 16-13 finais.

A partir daí e com toda a equipa heroica, formada por 15 gigantes que transformavam os enormes fijianos em meros pigmeus, em grande estilo, cada bola recuperada por jogadores portugueses ou cada mêlée que arrancava uma falta aos rivais era comemorada como se de um ensaio se tratasse, com os jogadores a cumprimentarem-se e abraçarem-se mostrando a grande união, a crença e o espírito conquistador que irmana esta seleção nacional.

E quando no derradeiro minuto de jogo o fácil pontapé de penalidade de Jamie Coates - foi o autor dos 13 pontos fijianos - embateu com estrondo, e milagrosamente, num poste, a justiça do jogo outorgava o triunfo a Portugal e consumava-se uma das maiores surpresas para o desporto nacional nos últimos anos: Os Lobitos vão mesmo marcar presença na final Junior World Trophy. Contra tudo e contra todos.