Os leões conquistaram o primeiro troféu da época no futsal com um triunfo por 3-2

O Sporting conquistou este sábado, em Coimbra, a Supertaça ao vencer o Benfica por 3-2. Os leões arrecadaram este troféu pela sétima vez no seu historial, quebrando assim dois anos de domínio benfiquista nesta prova.

Os leões estiveram sempre em vantagem no marcador, tendo-se adiantado Pany Varela. O Benfica respondeu com um golo de Rafael Henmi, estabelecendo o 1-1 que se registava ao intervalo.

No segundo tempo, Pedro Cary voltou a colocar o Sporting na frente, mas cinco minutos depois Chaguinha repôs a igualdade no marcador, acabando por ser Pany Varela a marcar o golo do triunfo.