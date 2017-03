Pub

Leões reforçam segundo lugar, enquanto o Benfica pode ser alcançado pelo ABC no terceiro posto

O Sporting foi hoje ao pavilhão da Luz vencer o Benfica, por 30-27, em jogo da 25.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de andebol, num jogo decidido apenas nos minutos finais.

Numa prova em que o FC Porto é líder isolado e invicto, com 25 triunfos, o jogo entre 'águias' e 'leões' foi marcado por constantes reviravoltas no marcador e no final a sorte sorriu ao Sporting, premiando a frieza e a forma compacta com que jogou ao longo dos 60 minutos.

Frankis Carol, com sete golos, e Pedro Portela, com cinco, tal como Igor Zabic, foram os melhores marcadores do Sporting. Do lado contrário, Belone Moreira, com oito, e Luka Rakovic, com quatro, foram os elementos mais concretizadores.

Depois de uma toada inicial com ligeira supremacia do Benfica, o Sporting colocou-se na condição de vencedor aos 12 minutos, graças a um golo de Frankis Carol. Com melhores transições e situações de finalização, os 'leões' só não viram o resultado mais dilatado ao intervalo, porque do outro lado esteve um Hugo Figueira inspirado. Ao invés, os 'encarnados', na hora do remate, ou permitiam a defesa de Matej Asanin ou simplesmente falhavam a baliza.

Só depois do tempo de desconto solicitado pelo treinador Mariano Ortega o Benfica voltou a conseguir equilibrar as ações de jogo, apostando fortemente no contra-ataque, período em que coincidiu com a entrada de Fábio Vidrago. O ponta-esquerda repôs a igualdade (12-12), para, segundos depois, Elledy Semedo recolocar as 'águias' na frente, à passagem dos 27 minutos.

Contudo, a excelente reação 'leonina' a esta pressão, numa prova clara de adaptação e superação às dificuldades criadas pelo Benfica, beneficiando também de (mais um) desacerto defensivo por parte dos visitados. Isto fez com que houvesse nova reviravolta no marcador, desta feita a favor dos 'leões', que chegaram ao intervalo a vencer por 16-13.

Com um início de segunda parte demolidor, o Benfica fez acreditar que tinha fulgor para levar de vencida o encontro. Com um parcial de 4-0, voltou a colocar-se em vantagem, por intermédio de Davide Carvalho (17-16, aos 38 minutos), mas, tal como na primeira parte, não teve estofo para controlar o marcador e permitiu que os comandados de Hugo Canela levassem os três pontos da Luz.

Com este resultado, o Sporting, que continua no segundo posto, soma agora 69 pontos, menos seis do que o FC Porto. O Benfica, com 61 pontos, pode ver o ABC, que tem menos dois jogos, igualá-lo no terceiro lugar se vencer no sábado o Águas Santas.

Jogo realizado no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 27-30.

Ao intervalo: 13-16.

Sob a arbitragem da dupla Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica: Hugo Figueira (gr), João Pais (2), Belone Moreira (8), Paulo Moreno (1), Uelington Silva, Luka Rakovic (4) e Alexandre Cavalcanti (2). Jogaram ainda: Nikola Motrevski (gr), Davide Carvalho (2), Hugo Lima (3), Elledy Semedo (3), Fábio Vidrago (2) e Ales Silva.

Treinador: Mariano Ortega.

- Sporting: Matej Asanin (gr), Igor Zabic (5), Pedro Portela (5), Cláudio Pedroso (1), Carlos Pasarin, Frankis Carol (7) e Pedro Solha (3). Jogaram ainda: Aljosa Cudic (gr), Michal Kopco (2), Carlos Carneiro (1), Edmilson Araújo (1), Ivan Nikevic, João Pinto (2), Francisco Tavares, Bosco Bjelanovic e Janko Bozovic (3).

Treinador: Hugo Canela.

Marcha do marcador: 4-3 (10 minutos); 8-10 (20); 13-16 (intervalo); 18-18 (40); 24-23 (50); 27-30 (final).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.