Pub

Alejandro Marque já ganhou tempo à concorrência no prólogo de Lisboa. Vidal Fitas aposta no espanhol e também no veterano italiano Rinaldo Nocentini

A parceria entre o Tavira e o Sporting começou de uma forma pouco recomendável para uma equipa que está habituada a lutar pela Volta a Portugal. O acordo foi alcançado já tarde no ano passado, inviabilizando a melhor escolha na contratação de ciclistas, pelo que 2016 acabou por ser um ano fraco a nível de resultados. Porém, a preparação da época de 2017 já foi bem diferente, com Vidal Fitas a garantir um grupo de corredores bem interessante para atacar a Volta a Portugal e dar a dimensão esperada ao projeto leonino. No entanto, a poucos dias da prova, Joni Brandão, aquele que deveria ser o líder na prova rainha da época, ficou de fora, deixando o Sporting--Tavira a ter de apostar tudo em dois veteranos.

"Ainda bem que temos o Alejandro Marque e o Rinaldo Nocentini. Terão de ser as duas apostas, com cada um a ter as suas características, pois esta corrida pode perfeitamente ir em vários sentidos", referiu ao DN Vidal Fitas. O diretor desportivo da equipa algarvia lamenta a ausência de Joni Brandão, mas salientou que Nocentini deverá apresentar-se melhor do que há um ano: "A preparação dele e os dados que temos indicam isso." O responsável acrescentou que uma corrida como a Volta a Portugal requer conhecimento, pelo que depois da estreia em 2016, a experiência será uma mais-valia para o italiano, que em setembro faz 40 anos.

"O Nocentini fez uma preparação diferente, mais cuidada. Esta é uma corrida muito diferente de todas as outras que se realizam durante o ano", disse Vidal Fitas. Quanto a Alejandro Marque, essa experiência e o conhecimento não lhe faltam. Venceu a Volta em 2013 e aos 35 anos gostaria de o fazer na equipa a que regressou, depois de passagens por OFM-Quinta da Lixa e LA Alumínios-Antarte.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Alejandro ganha tempo

Ganhar a Volta a Portugal é o desejo, mas Vidal Fitas recusa dizer que se tal não acontecer, será um objetivo falhado. Para o diretor desportivo, a imprevisibilidade é grande numa corrida como esta e só no final é que poderá avaliar o resultado e as suas circunstâncias. Para começar, Rinaldo Nocentini foi 11º no prólogo, a 13 segundos do vencedor, o francês Damien Gaudin (Arméé de Terre), enquanto Alejandro Marque foi o melhor do Sporting-Tavira, ficando em terceiro, com apenas mais três segundos (ver fotolegenda). O espanhol ganhou tempo à concorrência direta.

Além da luta pela geral com Nocentini e Marque, nos sprints haverá Fábio Silvestre. Esteve cinco anos lá fora, dois no World Tour. Aos 27 anos optou por regressar e tentar recuperar a motivação que estava a perder. "Passou dois anos difíceis. Nem tudo o que existe fora de Portugal são rosas", realçou Vidal Fitas. Voltou às vitórias no GP Abimota e o responsável considera que esse triunfo lhe deu mais confiança: "Penso que poderá ser uma peça importante na estratégia desta corrida, muito embora não se vislumbrem muitas etapas ao sprint. Mesmo assim, naquelas em que ele tiver a oportunidade, de certeza que não nos irá defraudar."

A ausência de Joni Brandão

Depois de se consagrar na Efapel como um dos melhores ciclistas portugueses, Joni Brandão resolveu mudar-se para uma nova estrutura. O objetivo mantinha-se intacto: ganhar a Volta a Portugal. E o Sporting-Tavira via nele esse potencial. Porém, a época foi bastante apagada para o que seria de esperar e a cerca de uma semana do início desta Volta, Joni Brandão anunciava que não estaria presente na prova devido a problemas de saúde. Um "rude golpe" para a formação algarvia.

"Aquilo que podemos dizer é que temos esperança de que ele recupere o mais rápido possível, para assim voltar às corridas, porque nos faz imensa falta", afirmou Vidal Fitas, acrescentando que "tudo indica que a recuperação será total", respeitando a vontade do ciclista em não divulgar a razão da ausência que surpreendeu o pelotão nacional.