O Sporting conquistou este domingo os títulos de campeão português de pista coberta em masculinos e femininos, no campeonato que decorreu este fim de semana em Pombal, relegando o Benfica para o segundo posto.

No setor feminino, a equipa leonina conquistou o seu 22.º título, o sexto consecutivo, com 108 pontos, deixando os 'encarnados' a 21 pontos.

No escalão masculino, o Sporting 'roubou' o título ao Benfica, que nos últimos cinco anos ergueu o troféu, conseguindo 104 pontos, mais cinco do que o rival lisboeta.

Nas 14 provas realizadas este domingo, o destaque vai para Patrícia Mamona, do Sporting, que obteve a terceira melhor marca mundial do ano no triplo salto no Campeonato de Clubes, que decorre em Pombal, ao saltar 14,13 metros.

A campeã nacional da modalidade foi secundada por Susana Costa, do Benfica, com 13,70 metros, e Evelise Veiga, da Juventude Vidigalense, com 12,79 metros.

Por outro lado, Marisa Vaz Carvalho, do Benfica, igualou hoje o recorde nacional de juniores na prova de 60 metros barreiras, com 8,37 segundos, a mesma marca obtida em 2009 por Eva Vital, do Sporting.

Mariana Machado, do Sporting de Braga, bateu hoje o recorde nacional juvenil na prova dos 800 metros, ao ser terceira na prova de seniores, com o tempo de 2.09,82 minutos, que teve como vencedora Salomé Afonso, do Sporting, em 2.07,40, seguida de Patrícia Silva, do Benfica, com 2.09,43.

O recorde pertencia a Dina Soares, que, em 2008, fez os 800 metros femininos em 2.11,70 minutos, superando a marca que pertencia há 20 anos a Carla Sacramento.

Já no sábado, Mariana Machado tinha sido a surpresa do campeonato ao vencer a prova dos 1.500 metros, batendo o recorde nacional juvenil.

A jovem do Sporting de Braga, de 16 anos, concluiu a prova, do escalão de seniores, em 4.29,53 minutos, tirando um segundo ao antigo recorde nacional (4.30,50), que estava na posse de Marina Bastos, desde 1988.

A prova dos 3.000 metros masculinos foi uma das mais disputadas, com Hugo Correia, do Sporting, a superiorizar-se a Emanuel Rolim, do Benfica, por 37 décimas de segundo.

No campeonato feminino, a Juventude Vidigalense ficou em terceiro lugar, com 75 pontos, o Grecas-Vagos, em quarto, com 53, e o Sporting Clube de Braga em quinto, com 50 pontos.

Na sexta posição classificou-se a Associação Jardim da Serra, com 44,50 pontos, em sétimo a Associação Senhora do Desterro (Guarda), com 44 pontos, e em oitavo e último lugar o Grupo de Atletismo de Fátima, com 38,50 pontos.

No setor masculino, o Sporting de Braga classificou-se no terceiro lugar com 71 pontos, seguido do Clube Atletismo de Seia e Juventude Vidigalense, com 58 e 56 pontos, respetivamente.

Associação Senhora do Desterro (Guarda), Associação Jardim Serra (Câmara de Lobos, Madeira) e Gira Sol ficaram nos 6.º, 7.º e 8.º lugares, com 44, 39 e 30 pontos, respetivamente.

- Resultados da segunda e última jornada:

Masculinos

60 m barreiras - Rasul Dabó (Sporting), 7,89 segundos.

Peso - Tsanko Arnaudov (Benfica), 19,69 metros.

200 m - David Lima (Benfica), 21,47 segundos.

800 m - Sandy Martins (Sporting), 1.53,55 minutos .

3.000 m - Hugo Correia (Sporting), 8.27,22 minutos.

Triplo salto - Nélson Évora (Sporting), 16,55 metros.

4x400 m - Benfica, 3.16,91 minutos.

Femininos

60 m barreiras - Marisa Vaz Carvalho (Benfica), 8,37 segundos.

Triplo salto - Patrícia Mamona (Sporting), 14,13 metros.

800 m - Salomé Afonso (Sporting), 2.07,40 minutos.

Vara - Marta Onofre (Sporting), 4,20 metros .

200 m - Rivinilda Mentai (Benfica), 23,89 segundos .

3.000 m - Ana Mafalda Ferreira (Sporting), 9.43,70 minutos .

Peso - Jessica Inchude (Sporting), 16,16 metros.

4x400 m - Sporting, 3.41,86 minutos.