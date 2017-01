Pub

Daniel Ramos, técnico maritimista, espera muitas dificuldades, apesar do período conturbado do leão

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje que espera dificuldades na receção de sábado Sporting, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, apesar de os 'leões' viverem um "período conturbado".

"Podia dizer que é mais fácil, porque o Sporting está num período conturbado, mas não sei se o é. De certeza que os jogadores do Sporting vão demonstrar grande atitude para reverter a situação e nós estamos à espera disso. Eles têm um bom treinador, uma grande capacidade de poder responder. O que sei é que será difícil e irá exigir muito de nós", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado.

Ainda assim, Daniel Ramos deseja um ambiente de intranquilidade no Sporting e assegurou que o trabalho ao longo da semana foi feito sem pensar no momento do adversário.

O técnico dos insulares acredita que o Sporting vai manter o seu estilo de jogo, com uma equipa "dominadora, a impor o ritmo", e considera que marcar cedo é "desejável", mas não é determinante para o resultado final.

Os 'verde rubros' atravessam um bom momento de forma, com três vitórias consecutivas. Desde que Daniel Ramos assumiu o comando técnico, a equipa ainda não perdeu em casa para o campeonato, somando cinco triunfos, quatro dos quais seguidos, e um empate.

"Estou convencido que podemos dificultar, fazer o nosso jogo, ter bola, defender bem, organizados e concentrados. Temos possibilidades de fazer um bom jogo, porque estamos num bom momento, não deixando de respeitar o Sporting ao máximo", comentou.

Com isso, os jornalistas questionaram se a meta do Marítimo, atual sexto classificado, passa por se qualificar para as competições europeias, o que Daniel Ramos prontamente respondeu.

"Não, mas com reticências, porque a equipa não atingiu o seu objetivo principal, que é a manutenção, que me foi pedido quando cá cheguei. 26 pontos é excecional, depois de um mau arranque. Temos a noção de que as coisas correram muito bem, mas é um longo campeonato e as equipas são muitas niveladas", esclareceu.

O Marítimo, sexto classificado, com 26 pontos, recebe o Sporting, quarto, com 34, pelas 18:15 de sábado, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.