O Sporting perdeu hoje por 2-1 frente ao BIIK-Kazygurt, do Cazaquistão, na estreia na fase de qualificação da Liga dos Campeões europeus de futebol feminino, mas equilibrou o jogo e só sofreu o segundo golo perto do final.

A equipa cazaque, teórica favorita do Grupo 8, que na edição anterior da prova atingiu os quartos de final, abriu o marcador logo aos sete minutos, por Chinwendu, mas a reação imediata do Sporting valeu o empate, três minutos depois, por Diana Silva.

O jogo foi sempre muito equilibrado e disputado, mas a maior experiência internacional do Kazygurt acabou por fazer a diferença já perto do fim, aos 83 minutos, quando Adule Charity marcou o segundo golo.

Até hoje apenas uma equipa portuguesa conseguiu o apuramento para a fase final da Liga dos Campeões Europeus, o Atlético Ouriense, na época 2014/15.

Para ultrapassar a fase de grupos e lograr o apuramento para os 32 avos de final, o Sporting tem de vencer o grupo ou ser o segundo classificado com o melhor registo nos jogos com o primeiro e o terceiro classificados, para poder juntar-se às 21 equipas com entrada direta para aquela fase da competição.

O Grupo 8 é liderado pelo MTK, da Hungria, que hoje bateu em casa o Hajvallia, do Kosovo, por 2-0, e pelo BIIK-Kazygurt, ambos com três pontos. O Sporting, em terceiro, e a equipa kosovar, em quarto, mantêm-se a zero.

Na sexta-feira, as campeãs portuguesas defrontam as anfitriãs do MTK, antes de fecharem a participação no grupo frente ao Hajvallia, na segunda-feira.

Estádio Keruleti TVE, em Budapeste.

BIIK-Kazygurt - Sporting, 2-1

Ao intervalo: 1-1

Marcadoras:

1-0, Chinwendu Ihezuo, 07 minutos.

1-1, Diana Silva, 10.

2-1, Charuty Adule, 83.

Equipas:

- BIIK-Kazygurt: Alexandra Grebenyuk, Darya Kravets, Kristina Mashkova, Brooke Dunnigan, Yulia Myasnikova, Kaelyn Korte, Begaim Kirgizbaeva, Charity Adule, Alina Litvinenko (Annette Messomo, 90+1), Chinwendu Ihezuo e Gulnara Gabelia.

Treinador: Kaloyan Petkov.

- Sporting: Patrícia Morais, Matilde Fidalgo, Carole Costa, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Carlyn Baldwin (Carolina Venegas, 84), Ana Borges, Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Solange Carvalhas (Ana Leita, 71) e Diana Silva.

Treinador: Nuno Cristóvão.

Árbitro: Zuzana Kovacova (Eslováquia).

Ação disciplinar: nada a assinalar.