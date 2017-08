Pub

I Liga 2017/18 arranca com vitória do candidato Sporting no terreno do recém-promovido Desportivo das Aves

O Sporting deu hoje o pontapé de partida da I Liga de futebol profissional com uma vitória tranquila, com dois golos de Gelson Martins, frente ao recém-promovido Desportivo das Aves.

O primeiro golo, que aconteceu ainda na primeira parte, e numa altura em que a equipa comandada por Jorge Jesus já tinha feito várias ameaças à baliza de Adriano Facchini, saiu dos pés de Gelson Martins que, no segundo tempo, haveria de fazer novamente o gosto ao pé.

Os 'leões', que no 'onze' contaram com cinco reforços (Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Acuña, Mathieu e Piccini) assumiram desde cedo uma postura de perigo no setor mais ofensivo, conseguindo criar lances que poderiam ter terminado em golo logo nos primeiros minutos da partida.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O primeiro 'aviso' aconteceu aos 19 minutos quando Bruno Fernandes, após um alívio de Ponck, rematou forte, fazendo a bola sair junto ao poste direito da baliza avence.

No minuto seguinte o Sporting volta a ameaçar as redes do Aves, desta feita por intermédio do reforço argentino Acuña que, de fora da área, obrigou o guardião da casa a uma defesa no limite.

O Desportivo das Aves conseguiu reagir e, aos 22 minutos, teve o primeiro lance de perigo junto da baliza de Rui Patrício. Braga entrou na área, passa por um defesa do Sporting, e, na esquerda, rematou forte. O guarda-redes 'leonino' foi obrigado a estirar-se e a ceder canto.

O golo do Sporting acaba por acontecer no minuto seguinte, numa altura em que novamente Acuña aparece no lance.

O jogador fez lançamento longo para Gelson Martins que, no um para um com Rodrigo Alves, conseguiu conquistar espaço para o remate. A bola saiu fraca, e aparentemente seria de fácil defesa, mas Adriano Facchini foi surpreendido deixando a bola entrar.

Com o Sporting em vantagem, o Desportivo das Aves, que apresentou uma equipa praticamente renovada - com nove reforços - adotou uma postura mais agressiva, tendo tido, ainda antes do intervalo, oportunidade para chegar à igualdade.

Aos 35 minutos, após grande confusão na área leonina, Guedes rematou forte acabando a bola por sair ligeiramente ao lado da baliza de Rui Patrício.

Os últimos minutos da primeira parte foram bastante intensos para a equipa da casa que, num minuto, tiveram, por duas vezes, o golo nos pés.

No primeiro lance, aos 45 minutos, outra vez Guedes arrancou pela esquerda, entrou na área e atira forte, valendo a intervenção de Rui Patrício.

Ainda antes do apito para o descanso foi a vez de Cláudio Falcão, após passe de Guedes, rematar, mas, neste caso, a bola acabou por sair ligeiramente ao lado.

O Sporting arrancou para a segunda parte muito forte, tendo a partida reiniciado com um remate forte de Acuña à trave.

Os 'leões' foram os primeiros a fazer alterações no 'onze', com Jorge Jesus a tirar Bruno Fernandes e a fazer entrar Podence.

A equipa lisboeta manteve a supremacia no jogo, perante um Desportivo das Aves a não conseguir encontrar soluções para inverter o resultado.

E, na verdade, foi o Sporting quem voltou a marcar. Aos 75 minutos, o marcador de serviço Gelson Martins aproveitou um erro na defesa avence e carimbou o segundo golo.

Nessa altura, e com todos os setores organizados no sentido de não permitir à equipa da casa subir no terreno, o Sporting manteve a postura segurando, desse modo, o resultado.

Onzes iniciais:

AVES - Adriano; Rodrigo, Ponck, Diego e Nélson Lenho; Washington, Cláudio, Salvador Agra e Nildo; Braga e Guedes.

SPORTING - Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; William, Adrien, Gelson e Acuña; Bruno Fernandes e Bas Dost.