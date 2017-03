Pub

Leões perto de se qualificarem ao baterem este sábado os gregos do AC Doukas por 35-23, na primeira mão dos quartos-de-final da competição que os verdes e brancos conquistaram em 2013

O Sporting goleou este sábado a equipa grega do AC Doukas por 35-23 e deu um passo importante rumo às meias-finais da Taça Challenge de andebol, em jogo realizado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.

Depois de ter chegado rapidamente aos 3-0 nos minutos iniciais da partida, o Sporting não mais perdeu o controlo do jogo e ao intervalo já vencia por 11 golos (21-10).

No segundo tempo, a equipa grega tentou reagir, com a ajuda das substituições efetuadas pelo treinador do Sporting, Hugo Canela, que procurou dar tempo a alguns jogadores menos utilizados, como o jovem guarda-redes Manuel Gaspar, mas nunca se conseguiu aproximar.

Num jogo sem história, o Sporting, vencedor da prova em 2009/10, mostrou que tem a melhor a equipa e que reúne todas a condições para também ganhar o jogo da segunda mão, que se realiza domingo, de novo no Pavilhão do Ginásio do Sul.