Jornada da Liga dos Campeões na semana anterior e concentração das seleções a 2 de outubro ''obriga' a que os três grandes disputem as atenções com as eleições autárquicas

O dia 1 de outubro vai estar com as atenções divididas entre as eleições autárquicas e os jogos dos três grandes, com especial realce para o Sporting-FC Porto, que se disputa em Alvalade às 18.00. Contudo, também nesse dia o Benfica defronta o Marítimo nos Barreiros, pelas 20.15. Ambos os encontros são relativos à 8.ª jornada da I Liga.

Tendo em conta que se realizam eleições nesse dia é preciso explicar o porquê de os três grandes também jogarem, ainda por cima com o clássico a disputar-se enquanto as urnas estão abertas.



Pois bem, tem de haver sempre um intervalo de 72 horas entre o fim de uma partida e o início de outro. O Sporting recebe o Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões, no dia 27 às 19.45 ao passo que o Benfica, em jogo da mesma prova, desloca-se no mesmo dia a Moscovo para defrontar o CSKA,, também às 19.45. Por isso nem um nem outro, à luz dos regulamentos, podiam disputar a 8.ª jornada a 30 de setembro.



Na segunda-feira dia 2 os jogos também não se podiam efetuar pois esse é o dia agendado para a concentração das seleções.



Refira-se que a Liga informou ainda que o FC Porto-Benfica do campeonato disputa-se a uma sexta-feira, 1 de dezembro.