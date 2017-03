Pub

Susana Cova selecionadora da seleção feminina de sub-19 convocou 19 jogadoras para o estágio, tendo em vista a Ronda de Elite para o Europeu

O Sporting está em maioria na convocatória, divulgada esta sexta-feira, da seleção feminina sub-19 de futebol, que vai disputar na Holanda a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria.

A selecionadora Susana Cova chamou 19 jogadoras para o estágio, seis das quais do Sporting, sendo que, a 02 de abril, uma das escolhidas será dispensada.

Nas escolhas está também Diana Gomes, do Valadares gaia, que esteve ao serviço da seleção AA na Algarve Cup.

Na Ronda de Elite para o Europeu de 2017, Portugal vai defrontar a França, a anfitriã Holanda e a Eslovénia, num torneio que se disputa em Apeldoorn.

Para o Europeu, que se disputa na Irlanda do Norte, qualificam-se as seleções vencedoras de cada um dos seis grupos, mais um jogo classificado com melhor registo frente ao primeiro e terceiro classificado.

Lista de convocadas:

AD Poiares: Ana Rute.

Boavista: Ana Paula Silva.

Belenenses: Inês Salvador.

Clube Albergaria: Daniela Silva.

GD APEL: Nicole Nunes.

Guia Futebol Clube: Carlota Cristo.

Lillestrom Kvinner/Nor: Josephine Monteiro.

Vilaverdense: Carolina Rocha.

Friburgo/Ale: Sofia Borges.

Sporting de Braga: Ana Rita Oliveira.

Sporting: Bárbara Marques, Bruna Costa, Constança Silva, Inês Pereira, Neuza Besugo e Tânia Rodrigues.

Valadares Gaia: Diana Gomes, Inês Maia e Leandra Pereira.