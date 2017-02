Pub

O Sporting de Braga vai recorrer do castigo de três jogos aplicado ao médio Vukcevic, revelou esta terça-feira uma fonte do clube, à agência Lusa.

O montenegrino viu o cartão vermelho no jogo com o Rio Ave, da 19ª jornada, devido a uma agressão a Guedes, e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou-lhe uma suspensão de três partidas. Contudo, o Sporting de Braga vai apresentar recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF do castigo de Vukcevic.

Se o recurso não for considerado por aquele órgão, o médio defensivo falha os jogos com o Boavista e Benfica, depois de já ter estado ausente da receção ao Estoril (1-1), da 20ª jornada.

Para a deslocação ao Bessa, o treinador Jorge Simão não pode contar ainda com Assis, que vai cumprir um jogo de castigo pelo quinto cartão amarelo.