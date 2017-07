Pub

O Sporting de Braga empatou hoje a uma bola em casa dos suecos do AIK, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

O Sp. Braga, que apresentou um 'onze' com seis caras novas diante de um AIK em pleno campeonato sueco (é segundo classificado com 15 jogos realizados), adiantou-se cedo no marcador.

Após canto de Pedro Santos da direita, Raúl Silva, de cabeça, fez o primeiro golo da partida, confirmando os dotes de goleador da época passada em que foi o melhor marcador do Marítimo (11 minutos).

A equipa minhota estava bem no jogo e, aos 16 minutos, podia mesmo ter dilatado a vantagem, mas Danilo, após romper bem pela área, rematou ao lado.

Na resposta, a ala direita do Braga permitiu uma investida de Ishizaki e Pedro Santos derrubou depois o veterano jogador sueco na área. Da respetiva grande penalidade, nasceu o golo do empate dos suecos, por Sundgren (18).

A diferença do atual nível competitivo entre as duas equipas não se notou, a não ser na parte final, sendo que o Braga mostra ainda naturais dificuldades na ligação entre o meio-campo e o ataque.

A segunda parte abriu com uma soberana ocasião para o AIK, com Linkvist, após combinação com Goitom, a enviar a bola ao poste (48).

Depois deste lance, a equipa orientada por Abel Ferreira partiu para a sua melhor fase do encontro, com Fransérgio e Fábio Martins a subirem de produção, mas sem criar grande perigo, com exceção dos remates de Fábio Martins e Stojiljkvic (52 e 60).

Aos 64 minutos, os jogadores 'arsenalistas' ficaram a pedir grande penalidade por mão de um defesa do AIK, que existe, após centro de Pedro Santos, mas o árbitro nada assinalou.

Nos últimos 20 minutos, o AIK ressurgiu e voltou a ser mais perigoso, como quando Blomberg rematou mais em jeito do que em força ficando muito perto do segundo (70).

Abel Ferreira já tinha trocado Stojiljkovic por Hassan e, pouco depois, apostou em Wilson Eduardo, mas foi Pedro Santos a obrigar o guarda-redes contrário a excelente intervenção após um livre direto (75).

Até ao final, nota para um golo anulado para cada lado, ambos por fora de jogo, e, no minuto 90, para uma grande defesa de Matheus, que impediu um autogolo de Raúl Silva que tentava anular um centro 'venenoso' da esquerda.

Dentro de uma semana, o Braga recebe o AIK teoricamente em vantagem já que um empate sem golos basta para seguir em frente.