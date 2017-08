Pub

A primeira página do DN não deixava dúvidas: "Foram leões até ao fim... a Taça das Taças para Portugal: o Sporting ontem em Antuérpia em 2.ª final bateu sem apelo o MTK por 1-0", lia-se num título ilustrado com uma grande fotografia do jogador Fernando Mendes em tronco nu a segurar a taça.

Foi o primeiro e único título europeu do Sporting no futebol até ao momento. A 15 de maio de 1964, os leões conquistaramo troféu, batendo na finalíssima o MTK Budapeste, depois de dias antes as duas equipas terem empatado (3-3). O golo que deu o troféu ao Sporting ficou conhecido por "Cantinho do Morais", o grande herói desse jogo. Aos 19 minutos cobrou um canto com o pé direito, a bola tomou uma trajetória estranha e entrou junto ao segundo poste. Resta dizer que para chegar à final, o Sporting eliminou o Manchester United, goleando por 5-0 em Alvalade depois de uma derrota por 4-1 em Inglaterra.

Num gesto de enorme grandeza, a comitiva do Sporting, quando chegou a Lisboa depois da conquista da Taça das Taças, fez questão de se deslocar a casa de Hilário para que o defesa leonino que partiu a perna uns dias antes da final pudesse beber o champanhe da conquista do troféu.

A comitiva do Sporting fez questão de exibir o troféu pelas ruas de Lisboa, num cortejo que só terminou na sede do clube, na rua do Passadiço. Milhares de adeptos sportinguistas, até por ser um domingo, fizeram questão de saudar os novos heróis pela conquista europeia

Fernando Mendes, jogador e capitão do Sporting, exibe a Taça das Taças na tribuna do Estádio Nacional, ao lado do Presidente da

República Américo Thomaz. Os leões aproveitaram o facto de nesse dia estar a decorrer um jogo particular entre Portugal e Inglaterra no Jamor para mostrar o troféu ao intervalo. Eusébio e Bobby Charlton aplaudiram a conquista