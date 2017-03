Pub

O último clássico da época irá realizar-se no dia 22 de abril as 20:30 horas divulgou esta quinta-feira a Liga de Clubes

O Sporting vai receber o Benfica a 22 de abril, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes.

O último 'clássico' da temporada tem início marcado para as 20:30 de sábado, dia 22 de abril.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta quinta-feira os horários da 28.ª à 33.ª e penúltima jornada da I Liga, destacando-se ainda a visita do FC Porto, atual segundo do campeonato, a um ponto do Benfica, ao terreno do Sporting de Braga, quarto, da 29.ª ronda, marcada para 15 de abril, às 20:30.

Alterações da 28.ª à 33.ª jornada da I Liga:

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 abr:

Feirense - Sporting de Braga, 20:30

- Sábado, 08 abr:

Paços de Ferreira - Arouca, 16:00

FC Porto - Belenenses, 18:15

Sporting - Boavista, 20:30

- Domingo, 09 abr:

Rio Ave - Vitória de Setúbal, 16:00

Estoril-Praia - Nacional, 16:00

Vitória de Guimarães - Tondela, 18:00

Moreirense - Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 10 abr:

Marítimo - Desportivo de Chaves, 20:00

Programa da 29.ª Jornada:

- Sexta-feira, 14 abr:

Belenenses - Estoril-Praia, 16:00

Boavista - Paços de Ferreira, 16:00

Benfica - Marítimo, 18:15

Vitória de Setúbal - Sporting, 20:30

- Sábado, 15 abr:

Arouca - Feirense, 16:00

Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 16:00

Tondela - Rio Ave, 18:15

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 17 abr:

Nacional - Moreirense, 20:00

Programa da 30.ª Jornada:

- Sexta-feira, 21 abr:

Rio Ave - Arouca, 20:30

- Sábado, 22 abr:

Marítimo - Belenenses, 16:00

Tondela - Nacional, 16:00

Estoril-Praia - Vitória de Setúbal, 18:15

Sporting - Benfica, 20:30

- Domingo, 23 abr:

Vitória de Guimarães - Boavista, 18:00

Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 16:00

FC Porto - Feirense, 20:15

- Segunda-feira, 24 abr:

Moreirense - Desportivo de Chaves, 20:00

Programa da 31.ª Jornada:

- Sexta-feira, 28 abr:

Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 20:30

- Sábado, 29 abr:

Boavista - Tondela, 16:00

Nacional - Rio Ave, 16:00

Benfica - Estoril-Praia, 18:15

Desportivo de Chaves - FC Porto, 20:30

- Domingo, 30 abr:

Arouca - Moreirense, 16:00

Feirense - Marítimo, 16:00

Sporting de Braga - Sporting, 18:00

Belenenses - Paços de Ferreira, 20:15

Programa da 32.ª Jornada:

- Sexta-feira, 05 mai:

Moreirense - Sporting de Braga, 20:30

- Sábado, 06 mai:

Boavista - Nacional, 16:00

Paços de Ferreira - Feirense, 18:15

Marítimo - FC Porto, 20:30

- Domingo, 07 mai:

Sporting - Belenenses, 11:45

Tondela - Vitória de Setúbal, 16:00

Vitória de Guimarães - Arouca, 18:00

Rio Ave - Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 08 mai:

Estoril-Praia - Desportivo de Chaves, 20:00

Programa da 33.ª Jornada:

- Sexta-feira, 12 mai:

Belenenses - Moreirense, 20:30

- Sábado, 13 mai:

Arouca - Tondela, 16:00

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:15

Feirense - Sporting, 20:30

- Domingo, 14 mai:

Marítimo - Estoril-Praia, 16:00

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 16:00

FC Porto - Paços de Ferreira, 18:00

Sporting de Braga - Nacional, 20:15

- Segunda-feira, 15 mai:

Vitória de Setúbal - Boavista, 20:00