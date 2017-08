Pub

Parecia uma tarefa impossível, mas D. Kiev, Ajax, Plzen e Club Brugges claudicaram. Leões têm como possíveis adversários Young Boys, Nice, Steaua Bucareste, Basaksehir e Hoffenheim

Contra todas as expetativas, o Sporting vai ser cabeça de série no sorteio do playoff da Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira os leões precisavam de algo de extraordinário. Ou seja entre CSKA Moscovo. Dínamo Kiev, Plzen, Ajax e Club Brugges, quatro destas equipas precisavam de ser eliminadas e a verdade é que foram mesmo, resistindo apenas o CSKA Moscovo, carrasco leonino há dois anos.

Assim, os leões evitam os renomados Liverpool, Nápoles e Sevilha e ainda o CSKA Moscovo e passam a ter entre os possíveis adversários aqueles que possibilitaram este estatuto. Ou seja, o Young Boys, que afastou o Dínamo Kiev, o Nice. que eliminou o Ajax, o Basaksehir, que se superiorizou ao Club Brugges, e o Steaua Bucareste, que goleou fora de casa o Plzen. E para além destes tem ainda os alemães do Hoffenheim. Saiu, para já em teoria, a sorte ao leão.