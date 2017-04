Pub

Sporting, terceiro classificado com 63 pontos, e Benfica, líder com mais oito, defrontam-se hoje, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num dérbi arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Sporting: Golo de Adrien Silva! Através da marcação de uma grande penalidade.

Direto DN. Veja aqui

É assinada grande penalidade a favor do Sporting, após uma má recepção de Ederson a um atraso de Luisão.

Grimaldo entra na área, e na disputa da bola vai ao chão e fica a pedir grande penalidade.

Grimaldo cruza para Lindelof, Bruno César disputa o lance com o sueco, que fica a pedir grande penalidade.

Rafa entra na área, e em disputa da bola cai e pede grande penalidade.