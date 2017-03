Pub

O Sporting de Espinho conquistou este domingo a Taça de Portugal em voleibol, ao bater o detentor do título, o Benfica, por 3-0, num jogo disputado em Gondomar.

Com os parciais 25-18, 25-19 e 25-22, uma hora e 25 minutos bastou para que os 'tigres' infligissem a primeira derrota da época em competições internas aos 'encarnados' que procuravam hoje o terceiro título consecutivo nesta prova e seguem invictos e líderes no Nacional.

O Sporting de Espinho, que não vencia este troféu desde 2008, soma agora 12 Taças de Portugal, mantendo-se em segundo lugar do 'ranking' nesta prova, que é liderado pelo Benfica com 16 títulos.

Com o Benfica a falhar muito no serviço e a mostrar dificuldades no bloco, o Sporting de Espinho, cujo melhor pontuados foi Marco Ferreira com 17 pontos, foi aproveitando para mostrar um ataque forte, conseguindo chegar a vantagens de quatro pontos nos dois primeiros tempos técnicos (8-4 e 16-12), diferença aumentada para sete pontos no resultado final do primeiro set: 25-18.

No segundo parcial a equipa lisboeta, que teve em Hugo Gaspar o seu melhor marcador com 11 pontos, até entrou melhor e chegou ao primeiro tempo técnico a ganhar por dois pontos (8-6), mas no segundo tempo técnico os espinhenses já levavam uma vantagem de cinco pontos (16-11) mostrando mais assertividade e convicção nos remates.

O terceiro set foi disputado quase ponto a ponto com o Benfica de José Jardim a parecer despertar e a impor-se. Conseguiu aliás chegar aos dois tempos técnicos em vantagem (8-6 e 16-13) mas um contra-ataque mal conseguido por parte das 'águias' acabou por deitar tudo a perder, face a um Espinho com sede de títulos e que protagonizou serviços cirúrgicos.

Para conseguir um lugar na final o Benfica tinha vencido sábado o Castêlo da Maia por 3-2, enquanto o Sporting de Espinho tinha batido a Fonte do Bastardo por 3-0, numa final four que juntou os quatro primeiros classificados do Nacional em Gondomar - Cidade Europeia do Desporto 2017.

Jogo realizado no Pavilhão Multiúsos, em Gondomar.